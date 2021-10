De Luca: “Oggi faccio la terza dose di vaccino senza pic-nic a Trieste”

NAPOLI – Oggi vado a fare la terza dose senza andare a fare i pic-nic a Trieste”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta Facebook.

Per il governatore “le principali responsabilità del dilagare della stupidità e della irresponsabilità sono da attribuire a due situazioni: l’errore drammatico sulla comunicazione del governo e del commissario ai vaccini tra maggio e giugno su Astrazeneca e l’irresponsabilità di Lega e FdI, di Salvini e Meloni, maestrina saputella che racconta stupidaggini, che da un anno giocano con il fuoco per puro opportunismo politico”.