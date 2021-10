Ad Aosta più ore di assistenza per gli anziani nelle strutture residenziali

AOSTA – Aumentano le ore di assistenza erogate a favore degli ospiti delle strutture residenziali di viale Gran San Bernardo, viale Europa e corso Saint-Martin-de-Corléans e degli ospiti del Centro diurno Jb Festaz, dislocato presso i locali di piazza della Repubblica ad Aosta. Lo ha deciso la giunta comunale, riunitasi ieri. L’incremento del monte ore di assistenza, comporterà anche l’impiego di personale aggiuntivo. La decisione “è stata maturata considerando che, nonostante miglioramento delle condizioni pandemiche abbia indotto le autorità ha consentire nuovamente le uscite degli ospiti dalle strutture e le visite dei famigliari,- si legge in una nota- il bisogno degli ospiti delle strutture di ricevere una maggiore attenzione e tempo dedicato, in ogni momento della giornata e ancor più per coloro che vivono ancora periodi di isolamento, è una priorità per garantite il loro benessere“.

Per questo motivo “è necessario– prosegue la nota- prevedere una maggiore assistenza con un numero di persone adeguato dedicate all’anziano che necessita di recuperare una condizione di normalità in un contesto che ancora normale non è, e che potrebbe, peraltro, ancora mutare e che pertanto possa contribuire ad aiutarlo a convivere anche con potenziali ulteriori cambiamenti”.