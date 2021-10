PALERMO – Assegnato il porto ragusano di Pozzallo alla Sea Watch 3, che ha a bordo 406 migranti tratti in salvo nelle giornate scorse. Ne dà notizia la Ong in un tweet: “Le persone a bordo, dopo tanta sofferenza, potranno finalmente sbarcare in Europa”, si legge.

LEGGI ANCHE: Migranti, gip di Agrigento archivia le indagini sulla Sea Watch 3