Lavoro, Cafà (Cifa): “Welfare e formazione il modello vincente”

ROMA – “Ci siamo detti: dobbiamo fare evolvere la contrattazione collettiva, creare un nuovo modello di relazioni industriali“. Andrea Cafà, presidente di Cifa e Fonarcom, intervenendo al webinar su ‘Nuove relazioni industriali nella trasformazione dei modelli organizzativi’, nei giorni del Festival del Lavoro 2020 ricorda come è nata l’idea di un nuovo modello di contrattazione. La sintesi è “la persona al centro” con un’idea di “imprese e lavoratori non in conflitto”, i due “pilastri fondamentali sono la formazione continua e il welfare, perchè- sottolinea Cafà- nessuno puoò crescere da solo e nessuno può crescere a discapito di altri. Questo modello si è dimostrato vincente e ora viene utilizzato dagli imprenditori illuminati”. Venendo ai prossimi progetti, il presidente di Cifa e Fonarcom spiega che è in fase di preparazione un “corso di formazione sulla contrattazione aziendale di qualità, ma aggiungiamo anche sui nuovi modelli organizzativi”.