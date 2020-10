A Bologna morto lo studente ferito nel crollo di un muro in via Borgo San Pietro

BOLOGNA – Non ce l’ha fatta lo studente 22enne che martedì è stato travolto, in via Borgo di San Pietro a Bologna, da un muro crollato dopo essere stato colpito dal braccio di una betoniera. Il giovane, che era ricoverato all’Ospedale Maggiore, è morto questa mattina.

Sull’episodio i Carabinieri stavano indagando per lesioni gravissime, ma dopo la morte del 22enne si indagherà per omicidio colposo. Il ragazzo si trovava su un terrazzo assieme ad alcuni amici, quando le macerie del muro, crollato, stando ai primi accertamenti, a causa di una manovra sbagliata effettuata da una betoniera impegnata in un cantiere, sono cadute su di loro.

Ad avere la peggio è stato il 22enne, mentre un altro ragazzo di 20 anni ha riportato delle fratture alle gambe, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.