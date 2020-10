Giostrai e circensi in piazza: “Fermi da mesi e senza sostegni, non ce la facciamo più”

“Il nostro lavoro è all’aperto, è un lavoro ancora sano, la gente viene sulle giostre all’aperto, è la cosa più bella che si può fare”, aggiungono altri. Eppure “portiamo spensieratezza e divertimento, in una giornata montiamo un luna park di 100 attrazioni, siamo degli artisti del nostro lavoro, siamo artigiani del divertimento”, spiega Luca Moruzzi, segretario nazionale Snisv (Sindacato Nazionale Italiano Spettacoli Viaggianti) aderente alla Cisl. Molte le sigle aderenti alla manifestazione: oltre a Snisv ci sono Unav Spettacoli viaggianti, FeLSA Cisl, Ansva Confesercenti, Asvat Toscana, Snav Cgil, Asv, Unav Attrazionisti viaggianti.

SPETTACOLI VIAGGIANTI FERMI DALL’1 FEBBRAIO

“Siamo esercenti dello spettacolo viaggiante, da febbraio, dal primo lockdown, la categoria è completamente ferma. Non abbiamo ammortizzatori sociali dallo Stato, non abbiamo niente, dobbiamo difenderci con le nostre forze, che sono finite”, aggiunge il segretario nazionale Snisv. E allora, “da tutta Italia, da tutte le regioni, siamo venuti in delegazione a fare la nostra protesta per il non lavoro- prosegue Moruzzi-. Vogliamo che il governo ci ascolti e capisca che c’è una categoria, che lavora da 200 anni in Italia, che produce divertimento, spettacolo, siamo nel sociale, siamo una categoria che lavora onestamente. Vogliamo continuare a farlo, chiediamo che come dice la Costituzione venga difeso il nostro diritto al lavoro”. Quindi, in questa fase drammatica, “ci rivolgiamo al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al ministro Dario Franceschini, perché noi dipendiamo dalla Cultura, al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e a tutto il governo- dice il sindacalista-. Conoscono tutta la nostra situazione, perché singolarmente i parlamentari italiani vengono a divertirsi con i loro bambini sulle giostre. Hanno sacrificato le categorie più deboli, tra cui la nostra, per dimostrare al popolo che chiudono varie attività, ma chiudendo la nostra non fanno altro che mettere sul lastrico 40mila addetti” e “ora hanno ristretto ancora”. Ad oggi, però, “non abbiamo nulla, zero, ad alcuni hanno dato 600 euro, a tanti altri niente“, prosegue Moruzzi, e “il problema è che nonostante non si lavori, perché ci hanno fermato con i Dpcm, non ci fanno lavorare ma le tasse ce le chiedono continuamente, e allora dovrebbero bloccarle, invece le vogliono ma non ci fanno lavorare, e noi non ce la facciamo più”.

Forse, azzarda il rappresentante sindacale, “pensano che siamo diventati portatori di virus, ma non è vero”, infatti “nonostante abbiamo lavorato tranquillamente per due mesi questa estate l’unica categoria che non ha avuto contagi è stata la nostra”. In tutto ciò, conclude Moruzzi, “portiamo spensieratezza e divertimento, la legge ci riconosce come funzione sociale, abbiamo dei diritti che non ci vengono riconosciuti, ora per il CoViD, ma sono anni che la nostra categoria viene penalizzata. Non ce la facciamo più”.