Conte: “5 miliardi di euro per ulteriore ciclo di cassa integrazione”

ROMA – “I contraccolpi della crisi sono ancora forti e non è possibile, in questa fase, dismettere la rete di protezione disposta sin dall’inizio della crisi in favore dei lavoratori e delle imprese“. Lo dice il premier, Giuseppe Conte, nell’informativa alla Camera sul nuovo Dpcm.

Per tale ragione, aggiunge, “rifinanziamo con 5 miliardi di euro, un ulteriore ciclo della cassa integrazione, prevedendo la gratuità della cassa integrazione per le imprese che hanno registrato perdite oltre una soglia predeterminata”.