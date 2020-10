Scontro tra sindaci e Regione Lombardia: “No alla didattica a distanza”

MILANO – La didattica a distanza esclusiva da lunedì in tutte le scuole medie superiori della Lombardia riaccende la miccia dello scontro tra i sindaci e la Regione. Oggi alle 13 è previsto un nuovo vertice tra i primi cittadini e il presidente della Regione Attilio Fontana. Ad annunciarlo, intervenendo a Rtl 102,5, il sindaco di Milano Beppe Sala.

I toni, dopo giorni di unità istituzionale, sono di nuovo durissimi: “E’ uscita un po’ in velocità questa ordinanza. Noi sindaci eravamo concentrati sulla parte cosiddetta di ‘coprifuoco’, questa della didattica a distanza ci è un po’ scappata. Ma appena ce ne siamo accorti ci stiamo opponendo tutti. In questo momento non ha senso. Bisogna mantenere la modalità alternata a distanza e in presenza in tutti gli ordini di scuole”.