‘Vivere il mio concerto più bello!’, dal 13 novembre il disco di Ornella Vanoni con le ultime due registrazioni

ROMA – Per celebrare il compleanno di Ornella Vanoni, Bmg annuncia ‘VIVERE il mio concerto più bello!’, il nuovo disco in uscita il 13 novembre e disponibile da oggi in pre order. Il progetto racchiude 31 canzoni e vanta al suo interno due speciali inediti, le ultime due registrazioni in studio nate durante le prime fasi di lavorazione di un nuovo progetto discografico che l’artista stava preparando e che avrebbe dovuto vedere la luce proprio quest’anno. Il disco coinvolge diversi artisti: Calcutta, Colapesce, Daniele Di Bonaventura, Dimartino, Ditonellapiaga, Drusilla Foer, Elisa, Emma, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani, Gigi D’Alessio, Giuliano Sangiorgi, Mahmood, Malika Ayane, Mario Lavezzi, Paolo Fresu e Patty Pravo. Ad anticipare l’uscita è Almeno tu nell’universo – disponibile da oggi su tutte piattaforme digitali – nella versione interpretata da Ornella Vanoni insieme a Elisa.

Ornella Vanoni ha attraversato diverse generazioni, portando nelle canzoni ironia, sensualità e una malinconia mai nascosta. ‘VIVERE il mio concerto più bello!’ ne è la prova: la voce di un’artista che non appartiene soltanto a una stagione della musica italiana, ma che le abita tutte, con un’identità inconfondibile. L’album sarà disponibile in due formati fisici, entrambi in Collector’s Edition: Box Limitato e Numerato (3 LP + 45 GIRI): contiene 3 vinili con le 29 canzoni live e un 45 giri speciale con i due brani inediti, accompagnato da un maxi booklet di 32 pagine ricco di immagini con tutti gli ospiti e una dedica speciale che ciascuno di loro ha voluto rivolgere a Ornella. Doppio CD Maxi: formato speciale con booklet di 32 pagine (con foto esclusive e dediche), contenente il CD 1 con il primo dei due inediti e 14 tracce dal vivo, e il CD 2 con il secondo inedito e altre 15 esibizioni live.