Tg Politico Parlamentare, edizione del 22 settembre 2026

DEFICIT AL 3.1%, SFUMA USCITA ANTICIPATA DA PROCEDURA UE

Conti pubblici sotto i riflettori. L’Istat conferma il rapporto deficit-Pil al 3,1%, bloccando così l’uscita anticipata dell’Italia dalla procedura di infrazione europea. Una doccia fredda commentata dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti con “rammarico”. Per il vicepremier Matteo Salvini è “surreale” che il futuro del Paese dipenda da uno 0,1%. Le opposizioni parlano di “fallimento del governo”. Per il leader dei Cinquestelle Giuseppe Conte i dati Istat confermano che “quattro anni di tagli e austerità, crescita zero, record di pressione fiscale e corsa al riarmo lasciano l’Italia in gabbia”.

TETTO AGLI STUDENTI STRANIERI, IL RICHIAMO DI MATTARELLA

Continua a far discutere l’idea del governo di prevedere un tetto al numero di stranieri nelle classi. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato che la scuola deve essere “aperta a tutti” e aiutare a “non formare ghetti”. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara difende invece la misura e precisa che riguarderà i neo arrivati che non parlano l’italiano. Il limite scatterà oltre il 20%. “Temo la ‘fuga dei bianchi'”, dice Valditara. Il decreto è atteso giovedì in Consiglio dei ministri.

LEGGE ELETTORALE. OPPOSIZIONI INSISTONO SU PREFERENZE E FIRME

Tra una settimana il voto decisivo alla Camera sulla legge elettorale. In commissione Affari costituzionali è scaduto il termine per presentare gli emendamenti al testo tornato in terza lettura dopo il via libera del Senato. Le opposizioni hanno messo a punto un pacchetto unitario di proposte di modifica. Sono in tutto una cinquantina, e ruotano attorno a tre temi: numero di firme richiesto per la presentazione delle liste, alternanza di genere nelle candidature e preferenze. La riforma è attesa in aula il 29 settembre. Il governo ha preannunciato la fiducia. Sul voto finale pende però il voto segreto.

CALDERONE LASCIA FI E VA CON VANNACCI. CIRIANI ATTACCA

Cresce la pattuglia parlamentare di Futuro Nazionale. Tommaso Calderone lascia Forza Italia e passa con Roberto Vannacci. Col suo ingresso il gruppo alla Camera sale a nove deputati. “Siamo appetibili perché siamo coerenti”, esulta l’ex generale. Dal centrodestra arriva però la reazione di Fratelli d’Italia. Il ministro Luca Ciriani parla di una “strana convergenza” tra gli attacchi di Vannacci e quelli della sinistra. “Mi sono sentito subito in una comunità- dice Calderone- noi siamo il vento e il vento non si può fermare”.