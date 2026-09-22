Il Pd boccia l’idea di Travaglio: “Votare le armi a Kiev nelle primarie? No, prima il programma”

ROMA – Votare il programma di politica estera con le primarie? La proposta di Marco Travaglio per superare l’impasse nel campo largo su armi all’Ucraina e Rearm Europe non piace ai senatori dem. Il direttore del Fatto quotidiano ipotizza di affidare la scelta sul tema che contrappone M5s e Avs da una parte e Pd e Iv dall’altra, direttamente agli elettori del centrosinistra, tramite le primarie. Ogni leader porterebbe con se la sua posizione, che verrebbe votata. Una possibilità che, appunto, non eccita il Partito democratico. Toni diversi tra i dem, a seconda della corrente di appartenenza, ma stessa posizione: gli accordi si fanno prima. Quindi, se per l’esponente di Base riformista, Filippo Sensi, sul tema non c’è dibattito e il sostegno a Kiev non è in discussione “chiunque vinca”, per Andrea Giorgis, “le posizioni” tra i partiti, “non sono poi così distanti” e un accordo si può trovare. Ma in ogni caso, ex ante. Perentoria Simona Malpezzi: “Come tutti sanno- sottolinea alla Dire- le primarie hanno bisogno di una cornice valoriale comune e su quella si parte. E’ un punto di arrivo, ma anche di partenza. Non è una lista della spesa”.

Quindi l’affondo a Giuseppe Conte: “I suoi toni perentori sono inaccettabili”. Sulla stessa linea anche Antonio Misiani. Per il responsabile economico del partito, “prima ci si mette d’accordo sulle cose da fare e poi ci si affida o agli elettori o ad un accordo tra le forze politiche. Siamo una coalizione e le coalizioni serie definiscono un progetto per il paese, prima. I nostri alleati dovrebbero saperlo”. Infine, scetticismo anche da Francesco Boccia. “Votare il programma direttamente alle primarie?- si domanda il capogruppo a Palazzo Madama- e poi che facciamo, annettiamo al candidato vincente anche gli elettori dell’altra parte?”.