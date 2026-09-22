Trump ribattezza l’AI “super intelligenza”: “Quelli che dicono che ci ucciderà sono gli stessi dell’allarme climatico e della bufala russa”

ROMA – “SI”, e non più AI. Nell’ansia di ribattezzare tutto Trump vuole intestarsi anche il nuovo brand che dominerà il mondo: la “super intelligenza“. Basta con l’intelligenza artificiale, ha detto il Presidente degli Stati Uniti nel suo discorso alle Nazioni Unite. Ha dettato, appunto, anche le sigle: SI.

Non è solo un’appropriazione formale: Trump sono settimane che interviene a gamba testa nel dibattito sui guardrail eventuali per limitare la crescita fuori controllo dei nuovi agenti di AI. E, al solito, da New York rilancia: gli Stati Uniti “respingono qualsiasi tentativo di costruire un piano globalista per controllare l’intelligenza artificiale“.

Trump duce che gli avvertimenti sui pericoli dell’intelligenza artificiale per l’umanità arrivano dallo “stesso gruppo di persone” che ha promosso quella che lui definisce “la bufala russa”. Anzi, di più: “Le stesse persone che dicevano che saremmo morti entro 12 anni a causa del riscaldamento globale – un termine poi ribattezzato cambiamento climatico perché il pianeta si stava raffreddando, non riscaldando, e nessuno moriva – sono le stesse persone che dicono che l’intelligenza artificiale ci ucciderà tutti”.

E quindi: “Non faremo altro che incoraggiare la super intelligenza. La incoraggeremo, non la limiteremo”.