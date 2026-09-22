Hayden Panettiere è deceduta a causa di un’overdose di farmaci, tra cui il fentanyl

ROMA – “È stata rivelata la causa della morte di Hayden Panettiere: l’attrice è deceduta a causa del fentanyl e di diverse altre droghe”. A scriverlo è il sito americano di gossip TMZ.

“Il medico legale della contea di Greenville, in un rapporto ottenuto da TMZ- si legge ancora- ha stabilito che la morte di Hayden è stata accidentale. Nel suo organismo sono state, inoltre, trovate le seguenti sostanze: alprazolam (Xanax generico), un miorilassante e quetiapina, un farmaco utilizzato per il trattamento del disturbo bipolare, della schizofrenia e della depressione maggiore”.

L’attrice è scomparsa il 16 agosto, alla vigilia del suo 37esimo compleanno, che avrebbe festeggiato il 21 agosto. Le circostanze del decesso non erano ancora state rese note.

Nata a New York nel 1989, a soli quattro anni era già protagonista in tv, ma la consacrazione internazionale arriva nel 2006 con “Heroes”, la serie cult della Nbc . Dal 2012 al 2018 è poi protagonista di “Nashvill” nel ruolo che le vale due nomination ai Golden Globe. Al cinema recita anche in “Scream 4” e “Scream VI”. Ma dietro la fama e il successo, Hayden si trascina una vita segnata da depressione post-partum, dipendenza dall’alcol e il dolore per la morte del fratello Jansen nel 2023.

(Foto da Instagram)