Trump all’Onu: “L’America cresce, con me il futuro è più luminoso”

di Vincenzo Giardina e Alessandra Fabbretti

ROMA – Un discorso incentrato sulla forza economica degli Stati Uniti e sulla linea dura nei confronti di Teheran. Dalla tribuna dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, il presidente americano Donald Trump ha tracciato un quadro ottimista per il futuro del Paese, rivendicando i risultati ottenuti dall’inizio del suo mandato. “L’America è in crescita, il suo potere di espande, il futuro è luminoso; da quando mi sono insediato sono stati creati più di un milione di posti di lavoro nel settore privato”, ha detto il presidente degli Stati Uniti.

TRUMP: L’AMERICA È PIÙ POTENTE, ABBIAMO RIDISEGNATO IL MONDO

“Abbiamo ridisegnato il mondo”, ha argomentato il presidente Usa vantando ottimi risultati nell’economia a partire da “turismo, e ristoranti” mentre “abbiamo investito in sicurezza militare negli ultimi 12 mesi come mai prima” superando “l’età buia e entrando nell’età d’oro”. Per il Tycoon, il mondo si sta giovando di un’America energica e molto potente”. Secondo Trump, “ai problemi ereditati abbiamo risposto con decisione per ridisegnare il mondo, risolvere problemi che ci hanno afflitto”. “Conosco tanti ottimi leader” ha continuato il presidente: “Vi conosco molto bene ma sapete che il tempo stringe per rendere questo mondo più prospero e sicuro per i nostri figli”. Trump ha assicurato che “non ho interesse a lasciare pericoli crescere per un altro giorno” perché aumentano solo più rapidamente.

TRUMP: NON PERMETTERÒ MAI A TEHERAN DI AVERE ARMA NUCLEARE

Ma il nucleo centrale dell’intervento ha riguardato la politica estera e le crescenti tensioni in Medio Oriente. Trump ha lanciato un appello perentorio alla comunità internazionale: “Non permetterò mai all’Iran di avere l’arma nucleare”. Riferendosi al conflitto con Teheran, il presidente americano ha rivelato che la Repubblica Islamica ha recentemente rifiutato una proposta di “collaborazione” avanzata da Washington. “È stato un grande errore” da parte del governo iraniano, ha sottolineato Trump, lasciando però aperta la porta a sviluppi successivi: “Credo che faremo un accordo con l’Iran dopo le elezioni di midterm”.

TRUMP ALL’ASSEMBLEA ONU: UNITEVI A NOI PER ISOLARE TEHERAN

“Unitevi a noi per isolare l’Iran”: lo ha detto il presidente americano Donald Trump, rivolgendo un appello ai capi di Stato e di governo riuniti a New York per l’Assemblea generale dell’Onu. Nel discorso è stato in evidenza il nodo delle “navi commerciali” e del passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz. “Il regime”, ha detto Trump in riferimento al governo di Teheran, “si comporta male perché è debole e disperato, mentre noi siamo uniti”.

TRUMP: CON ‘EPIC FURY’ DISTRUTTA LA CAPACITÀ MILITARE

“Tra due settimane celebreremo i tre anni dagli attacchi dei terroristi creati dall’Iran, che hanno torturato e mutilato e ucciso tanta gente e tanti bambini piccoli. Lo stesso regime che in Iran ha ucciso 72mila persone per aver protestato. Immaginate cosa significa un regime malvagio che guida questi attacchi terroristici da dietro a uno scudo nucleare”, ha affermato Trump sull’Iran, rivendicando l’intervento armato lanciato il 28 febbraio. “Questa è la realtà contro cui dobbiamo confrontarci e che molti preferiscono ignorare” ma come dice ancora Trump, “sono intervenuto con la missione Epic Fury, e tutte e 159 le navi della Marina ora giacciono sott’acqua come quella aerea iraniana. Gli equipaggiamenti sono andati così come la loro capacità di produzione di armamenti è finita. L’economia è finita. L’inflazione sta distruggendo il Paese, ora sopra il 300%”. Quanto al cessate il fuoco “è stato violato” da Teheran, che il presidente accusa anche di interruzione “del percorso negoziale sul nucleare”.

TRUMP: CODARDI E TRADITORI DICONO CHE ABBIAMO FINITO ARMI

Durante il suo discorso, Trump ha sottolineato che “i codardi e i traditori adorano dire che abbiamo finito armi e munizioni ma non è vero, abbiamo più munizioni di prima e le costruiamo a una velocità mai vista prima”. Poi, ha aggiunto che l’industria bellica statunitense sta crescendo e che gli Stati Uniti si stanno dotando di una “grande varietà di munizioni”, unita alla “capacità di rifornimento dei nostri alleati a una velocità maggiore rispetto a quella di adesso”.