Diecimila euro per l’oltraggio a Mazzola: il prezziario della Giustizia Sportiva va a scatto fisso

ROMA – Diecimila euro, al cambio dell’economia pallonara, sono uno spicciolo. Una monetina di quelle che una volta dagli spalti piovevano sulle teste dei giocatori, (decidendo campionati, talvolta). Diecimila euro sono il prezzo che pagherà la Juventus per bonificare l’oltraggio d’una curva che al minuto di silenzio per la morte di Sandro Mazzola si gira di spalle, e canticchia i nomi di altri morti: i loro morti, perché l’ottusità ultras germoglia nella supposta appartenenza dei simboli.

Ma questo è il metro della Giustizia Sportiva, starato solo per chi non ha un po’ di memoria storica: gli archivi dei “dispositivi” sono pieni di spicciolame distribuito a pioggia: ammende, multe, astrusi riferimenti burocratici. E’ un prezziario monotono, e un po’ ridicolo. Diecimila euro sono il prezzo solito dei cori razzisti urlati per novanta minuti contro i napoletani, fumogeni in campo inclusi. Diecimila euro valgono pure i raccattapalle che, per direttissima disciplinare, rallentano la ripresa del gioco dopo un gol (stessa giornata, stesso dispositivo, stesso timbro). Mille euro invece costa un bicchiere di plastica lanciato dalla curva – uno, contato uno per uno dagli ispettori federali; tre bicchieri, tremila. Ma se lo stadio intero invoca la morte di un popolo, il conto torna a diecimila. E’ un tariffario illogico che puntualmente viene riproposto, titillando lo scandalo sui social, l’indignazione di tutti.

In questo caso il Giudice ha valutato le attenuanti, “la tempestiva formale presa di posizione della Società rispetto al suddetto deprecabile comportamento, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio”. Una prassi: il club si smarca per iscritto, lo stadio si smarca per acclamazione, e la multa scende di conseguenza, come uno sconto fedeltà. Ma non ha valutato le aggravanti: Mazzola era un signore dell’Italia intera, di un popolo del calcio che magari non c’è più ma che calamita ancora il rispetto dovuto. Da tutti. Una bilancia che pesa l’oltraggio con lo stesso peso della sciatteria somiglia alla dogana di Troisi in “Non ci resta che piangere”: qualunque cosa tu faccia, vale un fiorino, o diecimila euro.