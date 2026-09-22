martedì 22 Settembre 2026

L’oroscopo di martedì 22 settembre 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 22-9-2026 ore 7:43Ultimo aggiornamento: 22-9-2026 ore 7:44

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Se un amore non va, adesso parla chiaro, ma è pur vero che potresti fare nuove conoscenze. In famiglia si respira un’aria di tensione, ma forse con il tuo spirito leggero e la capacità di prestare ascolto a tutti, contribuirete…

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Cerca di recuperare il tempo perduto. Sei poco convinto della sincerità di una persona e preferisci non esporti. Potresti rinunciare ad una proposta che non ti convince troppo.



Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Le persone sole possono contare su incontri intriganti ed entro un mese rivoluzionare la propria vita; questa sera avvicìnati a chi ti piace, non sprecare tempo con chi non ti merita!

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Ti senti carico di energia ma anche di tensione; devi scaricarla positivamente sugli altri! Inviti a cena imminenti, occasioni per rivelare quello che provi.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Giornata decisamente piacevole anche per coltivare un sentimento. Oggi avrai una carica in più. Guadagni e progressi in arrivo.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Osserva gli altri prima di discutere, ma fai affidamento sulle intuizioni che avrai. Potrai ottenere molto di quello che vuoi. Buone opportunità se il cuore è solo.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Rifletti, perché in questi giorni le tue idee sono importanti, puoi vincere diverse sfide. Piccoli passi avanti portano soddisfazioni; ascolta con attenzione chi ti sta intorno e prenditi uno spazio per ciò che ti piace.


Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Pazienta un poco in questa giornata nei rapporti familiari e sociali: potrai avvertire un ambiente lievemente ostile. In amore ti devi far perdonare qualche assenza, sei stato un po’ distaccato, lontano, meglio firmare un armistizio.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Non è una giornata tranquilla, perché tu non sei sereno. Prima possibile cerca di chiarire tutto ciò che ti ha infastidito…

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

In amore inutile fare la voce grossa se poi stai male se non vedi chi ami! Recriminare sul passato non aiuta, evita ristagni di pensieri e di emozioni, dèdicati al nuovo.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Mattinata tosta, per fortuna la fine della giornata è favorevole. In amore calma apparente.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

La giornata apre con qualche dubbio e forse troppa agitazione. Non ti sentirai in perfetta forma. Il problema è che, come al solito, tutto ricade sulle tue spalle.






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