L’oroscopo di martedì 22 settembre 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Se un amore non va, adesso parla chiaro, ma è pur vero che potresti fare nuove conoscenze. In famiglia si respira un’aria di tensione, ma forse con il tuo spirito leggero e la capacità di prestare ascolto a tutti, contribuirete…
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Cerca di recuperare il tempo perduto. Sei poco convinto della sincerità di una persona e preferisci non esporti. Potresti rinunciare ad una proposta che non ti convince troppo.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Le persone sole possono contare su incontri intriganti ed entro un mese rivoluzionare la propria vita; questa sera avvicìnati a chi ti piace, non sprecare tempo con chi non ti merita!
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Ti senti carico di energia ma anche di tensione; devi scaricarla positivamente sugli altri! Inviti a cena imminenti, occasioni per rivelare quello che provi.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Giornata decisamente piacevole anche per coltivare un sentimento. Oggi avrai una carica in più. Guadagni e progressi in arrivo.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Osserva gli altri prima di discutere, ma fai affidamento sulle intuizioni che avrai. Potrai ottenere molto di quello che vuoi. Buone opportunità se il cuore è solo.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Rifletti, perché in questi giorni le tue idee sono importanti, puoi vincere diverse sfide. Piccoli passi avanti portano soddisfazioni; ascolta con attenzione chi ti sta intorno e prenditi uno spazio per ciò che ti piace.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Pazienta un poco in questa giornata nei rapporti familiari e sociali: potrai avvertire un ambiente lievemente ostile. In amore ti devi far perdonare qualche assenza, sei stato un po’ distaccato, lontano, meglio firmare un armistizio.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Non è una giornata tranquilla, perché tu non sei sereno. Prima possibile cerca di chiarire tutto ciò che ti ha infastidito…
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
In amore inutile fare la voce grossa se poi stai male se non vedi chi ami! Recriminare sul passato non aiuta, evita ristagni di pensieri e di emozioni, dèdicati al nuovo.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Mattinata tosta, per fortuna la fine della giornata è favorevole. In amore calma apparente.