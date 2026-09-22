Meteo, le previsioni di martedì 22 settembre 2026

ROMA – Si preannuncia una giornata all’insegna della variabilità climatica e di un generale ridimensionamento delle temperature sul territorio nazionale. Secondo le ultime previsioni diffuse da Meteo.it, la giornata di martedì sarà caratterizzata da una spiccata instabilità pomeridiana al Sud, accompagnata da una flessione delle massime che interesserà in particolare le regioni settentrionali e la fascia adriatica.

MATTINATA TRA NUBI E SPORADICHE PIOGGE

L’avvio di giornata vede la presenza di nubi sparse sulla Valpadana centrale, lungo le regioni adriatiche e su parte del Mezzogiorno. Meteo.it segnala la possibilità di sporadiche piogge già dalle prime ore del mattino sul settore dell’Appennino molisano, nella Puglia centrale, nel Reggino e nel Messinese. Sul resto della penisola, invece, il cielo si mantiene in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

POMERIGGIO AD ALTA INSTABILITÀ TRA CALABRIA E SICILIA

Nel corso del pomeriggio il quadro meteorologico registrerà un peggioramento accentuato nelle regioni meridionali. Una fase nettamente instabile colpirà la Calabria e la Sicilia, dove si attendono locali rovesci o temporali, con maggiore probabilità di accumuli tra le zone interne e la fascia del basso Ionio.

Altrove si assisterà a qualche schiarita sul versante adriatico, mentre le coperture nuvolose saranno in progressivo aumento nell’ovest del Piemonte e nel basso Lazio, con il rischio di un breve piovasco isolato nel Frusinate.

TEMPERATURE IN CALO E VENTI SOSTENUTI

Dal punto di vista termico, Meteo.it evidenzia una diminuzione delle temperature massime che coinvolgerà il Nord, le aree interne e il versante adriatico, con i termometri che non supereranno i 25-26 gradi.

I venti soffieranno con intensità fino a moderata dai quadranti nord-nordorienti sull’Adriatico e nell’area peninsulare. Di conseguenza, i bacini marittimi risulteranno da mossi a molto mossi, in particolare l’Adriatico, l’alto Ionio e il Mar Ligure occidentale.