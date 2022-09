Forte scossa di terremoto avvertita in pieno centro a Genova

GENOVA – Forte scossa di terremoto a Genova alle 15.39. La magnitudo, inizialmente stimata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia tra 3.9 e 4.4, è stata poi fissata a 4.1. L’epicentro è stato localizzato a due chilometri a ovest di Bargagli, nell’immediato entroterra genovese, e a una profondità di dieci chilometri. Il sisma è stato avvertito in tutta la città.

Da una prima verifica da parte della sala della Protezione civile regionale, non si segnalano danni o feriti. In pieno centro città, evacuato precauzionalmente il palazzo delle Poste. Diverse le testimonianze di persone che hanno visto tremare i muri delle case e dei negozi. Anche il sindaco di Bargagli conferma che al momento non risultano criticità.

Interrotto precauzionalmente il traffico ferroviario da Camogli a Genova e da Ronco Scrivia a Genova. Si valuta l’attivazione di un servizio bus sostitutivo.

