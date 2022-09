Renzi punge Nardella: “È per aeroporto. Bravo, allora voterai per noi…”

“Se il voto conta, se il voto serve a qualcosa ci sono due candidate, entrambe rispettabili, la candidata Cucchi dice l’aeroporto di Firenze non si tocca, la candidata Saccardi dice l’aeroporto di Firenze va allungato. Se il sindaco di Firenze dice che lui è per l’aeroporto, vuol dire che vota la Saccardi. Bravo Dario, hai fatto la scelta giusta“.

A dirlo durante una conferenza stampa a Firenze è il leader di Italia viva, Matteo Renzi, rispondendo alle domande dei giornalisti sullo sviluppo dell’aeroporto di Peretola. Renzi menziona, in particolare, la corsa al Senato nel collegio uninominale di Firenze che vede Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione, correre per il Terzo polo in contrapposizione a Ilaria Cucchi sostenuta dal centrosinistra.

