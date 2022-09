Da oggi a Trieste si viaggia in bus con la carta di credito e lo smartphone

Nessun cambiamento per gli amanti del biglietto e dell’abbonamento cartaceo, ma una grande facilitazione per turisti e persone di passaggio a Trieste, che non devono più porsi il problema di dove acquistare il biglietto del bus. Da oggi infatti sui i mezzi del trasporto pubblico urbano di Trieste Trasporti si inizia a viaggiare anche solo con la carta di credito ‘contactless’, o con sistemi di pagamento su smartphone che usano il sistema Nfc (Near field communication).

E’ iniziata infatti l’installazione dei lettori Nfc che permettono di acquistare direttamente a bordo dei bus un biglietto virtuale, semplicemente appoggiando la carta o lo smartphone. In ogni autobus, spiega il presidente di Trieste Trasporti, Maurizio Marzi Wildauer, verranno installati due nuovi lettori, con un ritmo di due mezzi al giorno, mentre verrà mantenuta anche una classica obliteratrice per i biglietti cartacei.

Accredito a fine giornata con la tariffa più conveniente

Come funziona? Ogni volta che il passeggero sale su un mezzo abilitato (indicato da un adesivo), dovrà appoggiare la carta sul lettore, anche se si fanno cambi di tratta all’interno dell’ora di validità di un singolo titolo di viaggio. A fine giornata, sottolinea Marzi, il sistema calcolerà la tariffa più vantaggiosa al viaggiatore da accreditare al sistema di pagamento: per esempio, un solo biglietto quando la carta viene usata più volte nella stessa ora.

In caso di controllo, continuano da Trieste Trasporti, il personale avrà a sua volta un lettore di carte che mostrerà che un biglietto virtuale è stato acquistato con quel titolo di pagamento. A questo è legata l’unica limitazione del sistema, conclude il presidente: “Ciascuna carta o ciascuno smartphone possono acquistare un solo biglietto alla volta; non vi è la possibilità di fare acquisti collettivi, come può fare il biglietto cartaceo ‘multicorsa’, quindi vale la regola ‘una persona, una carta o smartphone’“.

