Tg Cultura, edizione del 22 settembre 2022

MILLE EVENTI ITALIA PER LE GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO

Il 24 e il 25 settembre tornano le Giornate Europee del Patrimonio, che in Italia vedranno circa mille eventi nei musei, nei parchi archeologici, nelle biblioteche, negli archivi e nei luoghi della cultura statali, con l’apertura serale il sabato al prezzo simbolico di un euro. “Un’occasione unica per vivere il nostro patrimonio culturale nel segno dell’Europa e comprendere il valore di questa eredità fondante della nostra identità”, ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini. Circa duecento, inoltre, sono i musei che in tutta Italia osserveranno l’apertura straordinaria di sabato sera.

FUMETTO, ANIMAZIONE, CINEMA EGAMES: ROMICS TORNA A ROMA

Animazione, arti figurative, videogame, giochi di ruolo, cinema, musica e cosplayers: è Romics 29, che torna dal 6 al 9 ottobre alla Fiera di Roma. Un contenitore, gigante e internazionale, che in 70mila mq e padiglioni tematici offre cultura, gioco e intrattenimento per un pubblico eterogeneo di tutte le età. Protagonisti i grandi autori del fumetto mondiale ma anche i ‘tiktoker’ di nuova generazione, volti e voci della settima arte oltre a gamer e star del web.

I TRABOCCHI PUNTANO A DIVENTARE PATRIMONIO DELL’UNESCO

I trabocchi, le antiche macchine da pesca realizzate come ‘palafitte’ nel mare, diventate simbolo dell’Abruzzo marinaro, entrano nel percorso di riconoscimento dell’attività della pesca come patrimonio dell’umanità. Le palafitte sul mare sono, infatti, inserite nella lista del ‘Patrimonio culturale della pesca’ dell’Unesco, candidandosi a ottenere il riconoscimento dell’Onu per l’educazione, la scienza e la cultura. L’obiettivo è diffondere la conoscenza del ricco patrimonio di pratiche e mestieri collegati al settore della pesca e a valorizzare luoghi, mestieri e tradizioni legati alle comunità dei pescatori di tutta Italia.

FIRENZE, A PALAZZO STROZZI ‘OLAFUR ELIASSON: NEL TUO TEMPO’

Palazzo Strozzi presenta Olafur Eliasson: Nel tuo tempo, la più grande mostra mai realizzata in Italia dedicata a uno degli artisti contemporanei più originali e visionari della nostra epoca. Celebre per installazioni immersive che mettono al centro il visitatore, Olafur Eliasson lavora su tutti gli ambienti rinascimentali del sito fiorentino, dal cortile al Piano Nobile alla Strozzina, creando un percorso coinvolgente tra nuove installazioni e opere storiche. In concomitanza, il 3 novembre è attesa la presentazione di una nuova installazione site specific dell’artista per il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea.

