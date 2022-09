Ue: “I referendum russi violano le leggi internazionali”

di Alessio Pisanò

BRUXELLES – “I referendum illegali sono un’altra sfacciata violazione dell’indipendenza e della sovranità territoriale dell’Ucraina, e una seria violazione della Carta delle Nazioni Unite”. Così in una nota un portavoce dell’Alto rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari esteri, Joseph Borrell.

Il dirigente ha condannato la mobilitazione parziale annunciata dal presidente russo Vladimir Putin e l’istituzione di referendum d’annessione nei territori ucraini sotto il controllo dell’esercito russo. “La Russia e la sua leadership politica- si legge nella nota- saranno ritenuti responsabili per l’organizzazione di questi referendum e per altre violazioni della legge internazionale in Ucraina, e ulteriori misure restrittive contro la Federazione Russa saranno proposte il prima possibile”.

