Bonus da 200 euro in buoni carburante a 800 dipendenti, lo scatto di Wamgroup

MODENA – Un bonus di 200 euro sotto forma di buoni carburante per tutti gli 800 dipendenti italiani. È l’iniziativa del gruppo Wamgroup, azienda modenese specializzata a livello internazionale negli impianti per trattamento di materiali alla rinfusa, che in questi giorni è intervenuto per sostenere i propri dipendenti alle prese con i costi crescenti di bollette, alimenti e carburante, come previsto dal decreto Aiuti Bis. Si tratta di “una scelta rilevante, che si inserisce in una strategia aziendale più ampia volta a promuovere sempre di più nuove soluzioni nell’ambito del welfare aziendale“, dicono in azienda.

Già nei mesi scorsi, infatti, la fabbrica con sede a Ponte Motta di Cavezzo aveva introdotto interventi a sostegno delle famiglie dei lavoratori distribuendo buoni spesa per contrastare le difficoltà dovute all’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità. “In un quadro macroeconomico incerto e in rapida evoluzione- aggiungono in azienda- cercare di concentrare le forze e sostenere i dipendenti è parte integrante della strategia di Wamgroup che accanto alla continua espansione e ai numerosi investimenti in ricerca, introduce aiuti tangibili ai propri lavoratori, a favore del territorio e a sostegno della stabilità occupazionale nell’area“.

