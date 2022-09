Verdi e Sinistra chiudono la campagna elettorale ai Fori Imperiali, con loro Podemos e Syriza

ROMA – “Oggi, dalle ore 17.00, saremo a Roma in Piazza Senza Nome, nei pressi dei Fori Imperiali“. L’Alleanza Verdi e Sinistra chiude la campagna elettorale con una serata all’insegna della politica “ma anche della buona musica e del buon umore”. Appuntamento dunque nel centro di Roma.

IN PIAZZA GLI “AMICI” DELLA SINISTRA E DEI VERDI EUROPEI

Tantissimi gli ospiti previsti. Oltre alle candidate e ai candidati alla Camera e al Senato, tra cui Angelo Bonelli, Eleonora Evi, Nicola Fratoianni, Pippo Civati, Aboubakar Soumahoro e Ilaria Cucchi, ci saranno: Mélanie Vogel, Co-Presidente dei Verdi Europei; l’attore Giobbe Covatta che si è candidato al Senato con Alleanza Verdi-Sinistra italiana. Saranno presenti anche rappresentanti della sinistra europea e dei partiti ambientalisti in Europa: Isabel Serra, Portavoce nazionale di Podemos; Yannick Jadot, eurodeputato; Nektarios Bougdanis, Coordinatore di Relazioni Internazionali e Affari Esteri di Syriza; Rasmus Andresen, Capodelegazione dei Verdi Tedeschi ed europarlamentare; Vula Tsetsi, componente del Comitato dei Verdi Europei; Ernest Urtasun, eurodeputato; Benedetta De Marte, Segretaria Generale dei Verdi Europei.

OSPITI MUSICISTI E ATTORI

E poi, Massimo Wertmuller, attore; Giovanni Guidi, pianista e compositore jazz; i Sequestrattori, attori comici; Velia Lalli, attrice; i musicisti di AAA Vendesi.

“UNA GRANDE FESTA TRA POLITICA, MUSICA E CULTURA”

Bonelli, Evi e Fratoianni, che oggi pomeriggio parleranno, spiegano: “Siamo ormai alle battute finali di una campagna elettorale che è stata entusiasmante e che ci ha portato a percorrere, in lungo e in largo, le piazze e le strade d’Italia, dandoci l’opportunità di avvicinarci a tante e a tanti, per ridere, scherzare, ma soprattutto ritrovare il senso autentico della politica. Ecco perché, per la conclusione della campagna elettorale, vogliamo ancora stare insieme, in piazza, per una grande festa con le candidate e i candidati di Alleanza Verdi Sinistra, le amiche e gli amici europei e tante fantastiche personalità del mondo della cultura e dello spettacolo”.

