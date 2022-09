Conia (Unione popolare): “Le nostre priorità diritto al lavoro e salute per tutti”

REGGIO CALABRIA – “Le nostre priorità riguardano le questioni il lavoro, i diritti dei lavoratori e lavoratrici, che sono al primo punto del nostro programma. Su questo pensiamo di introdurre il salario minimo ad almeno dieci euro l’ora“. Così alla Dire il candidato di Unione popolare Michele Conia, impegnato nel collegio Camera uninominale Vibo-Reggio Calabria tirrenica.

“Per la Calabria – aggiunge – l’argomento sanità non è secondario: su questo settore mi sto battendo da anni, partecipando a tutti i presidi a difesa della salute. La nostra proposta è che la sanità sia unica in tutta Italia e non regionalizzata, perché riteniamo che questo diritto debba essere uguale per chi abita a Treviso o a Trapani”.

