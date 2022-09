Mondiali di rugby, ecco le 32 azzurre convocate

ROMA – Sono in partenza per la Nuova Zelanda le 32 giocatrici azzurre convocate per prendere parte ai Mondiali di rugby, la Rugby World Cup 2021, in programma in Nuova Zelanda dall’8 ottobre al 12novembre: la presentazione è stata fatta ieri in conferenza stampa a Roma.

Capitano sarà Elisa Giordano (56 caps) dopo l’infortunio di Manuela Furlan in occasione del primo test match con la Francia (trauma distorsivo del ginocchio destro). Melissa Bettoni (72 caps) e Michela Sillari (70 caps) sono i vice capitani prescelti. Per Sara Barattin, atleta italiana con il maggior numero di presenze Azzurre (107) e Capitana in occasione della spedizione mondiale in Irlanda nel 2017, sarà il secondo mondiale. Sarà un bis anche per Arrighetti, Bettoni, Fedrighi, Furlan, Gai, Giordano, Rigoni, Sillari, Stefan, Locatelli, Madia, Magatti e Tounesi. Unica esordiente del gruppo è Sofia Rolfi (Rugby Colorno).

In panchina ci sarà sempre Andrea Di Giandomenico, Capo Allenatore della Nazionale femminile di Rugby, che ha selezionato le 32 candidate dopo un’intensa estate di preparazione e tre test match di avvicinamento alla rassegna iridata, contro Canada (24 luglio, Starlight Stadium – Langford, 34-24) e Francia (3 settembre, Stade des Arboras – Nizza, 21-0; 9 settembre, Stadio del Rugby – Biella, 26-19).

La rosa selezionata dal Capo Allenatore, per la seconda volta alla guida dello staff tecnico che volerà al Mondiale, si compone di diciotto avanti e quattordici trequarti; delle trentadue atlete scelte, venticinque militano nel campionato nazionale, quattro in quello francese e tre nella massima divisione inglese.

L’ELENCO DELLE ATLETE CONVOCATE

Piloni: Barro Francesca, Gai Lucia, Maris Gaia, Merlo Michela, Seye Sara, Stecca Emanuela, Turani Silvia;

Tallonatori: Bettoni Melissa, Vecchini Vittoria;

Seconde linee: Duca Giordana, Fedrighi Valeria, Locatelli Isabella, Tounesi Sara;

Terze linee: Arrighetti Ilaria, Franco Giada, Giordano Elisa (C), Sgorbini Francesca, Veronese Beatrice;

Mediani di Mischia: Barattin Sara, Stefan Sofia;

Mediani di apertura: Madia Veronica, Stevanin Emma;

Centri: Capomaggi Beatrice, D’Incà Alyssa, Rigoni Beatrice, Sillari Michela;

Ali/estremi: Furlan Manuela, Granzoto Francesca, Magatti Maria, Muzzo Aura, Ostuni Minuzzi Vittoria, Rolfi Sofia.

