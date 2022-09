Bebe Vio si è fidanzata: baci a Roma con un calciatore

ROMA – Baci al tramonto tra le bellezze di Roma. Bebe Vio è stata paparazzata dai fotografi di Chi con il suo nuovo fidanzato.

Si tratta di Gianmarco Viscio, giocatore dilettante di calcio a 8. I due, affiatatissimi negli scatti pubblicati dal magazine, si sono ritrovati sulla terrazza del The First Musica, un boutique hotel che si affaccia sul Tevere. Lì sarebbero rimasti circa un’ora, tra sorrisi, baci e carezze. Poi ancora effusioni in strada, prontamente catturate dagli obiettivi dei fotografi.

La campionessa di fioretto paralimpico è da sempre molto attenta a mantenere privata la sua vita ma questa volta non si nasconde più. Né la 25enne né il 30enne hanno commentato le foto.

