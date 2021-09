Tamberi: “Stagione bellissima, Diamond è la ciliegina sulla torta”

ROMA – “Ancora non riesco a realizzare bene quello che sia successo con la mia medaglia d’oro a Tokyo 2020. Dopo tante lacrime versate mia avete visto esultare e saltare di gioia con un’energia incontenibile. Dopo l’infortunio avvertivo molta tenerezza nei miei confronti, ricevere questo tipo di supporto è importante ma anche difficile per un atleta, che deve sempre proiettare un’immagine forte. Passare da queste ‘coccole’ alla felicità negli occhi di chi mi guarda è stato fantastico”. Sono queste le parole di Gianmarco Tamberi, tornato sulla sua medaglia d’oro nel salto in alto alle Olimpiadi, in occasione della presentazione della nuova palestra McFit a Roma Laurentina.

“La ciliegina sulla torta già bella delle Olimpiadi- spiega l’atleta marchigiano- è la Diamond League. Trovare motivazioni dopo Tokyo è stata dura. Per un atleta c’è sempre il rischio, una volta agguantato l’obiettivo, di sedersi e guardarsi indietro. Mentre io ho sempre cercato di guardare avanti”. “Per il doppio oro diviso a pari merito con Barshim ho ricevuto tanti riconoscimenti dalla gente. Ma è ovvio che in tutte le cose c’è sempre chi critica, ma è una minoranza. Penso che con Barshim abbiamo seguito alla lettera il nuovo motto delle Olimpiadi, che ha ora al suo interno la parola ‘insieme’ e credo che noi abbiamo interpretato alla lettera il messaggio del Cio“.