Tg Lazio, edizione del 22 settembre 2021

CONFRONTO CANDIDATI SINDACO, MICHETTI: A ROMA RISCHIO COLERA

“Oggi abbiamo i cinghiali e i gabbiani. Domani avremo il colera”. L’ ha detto il candidato sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, durante un confronto con gli altri candidati organizzato dal Messaggero. Parlando di rifiuti, Michetti ha spiegato che “gli impianti devono essere realizzati” mentre Roberto Gualtieri ha sottolineato che “i cassonetti devono gradualmente sparire, ma ci vogliono ancora due anni per raggiungere il 50% di differenziata”. Le parole d’ordine di Carlo Calenda sono “termovalorizzatori e spazzini in strada”, ma la sindaca Raggi ha replicato: “Nei prossimi giorni saranno in azione i nuovi spazzini che abbiamo assunto”.

CONSIGLIO REGIONALE, BARILLARI SENZA GREEN PASS NON ENTRA IN AULA

Porte chiuse alla Pisana per il consigliere regionale Davide Barillari. All’ex esponente del Movimento 5 Stelle e ora al Gruppo Misto è stato negato l’accesso all’Aula del Consiglio regionale poiché sprovvisto di green pass. “Io non posso entrare” si intitola un post che Barillari ha pubblicato su Facebook. “Fa niente se la legge nazionale appena approvata prevede che solo dal 15 ottobre tutti i dipendenti pubblici, dovranno esibire il green pass per entrare a fare il loro lavoro- scrive Barillari- La Regione Lazio è al di sopra della legge”. Barillari quest’estate si puntò una pistola sul braccio e definì i vaccini “una roulette russa”.

ROMA-UDINESE, DOMANI ALL’OLIMPICO DUE CAMPER PER VACCINARSI

La Roma, in accordo con la Regione Lazio, scende in campo per promuovere la campagna vaccinale. Domani, giorno della gara infrasettimanale di campionato contro l’Udinese, al Foro Italico, accanto allo stadio Olimpico, ci sarà un hub vaccinale in cui, senza prenotazione, sarà possibile farsi vaccinare con la prima dose di Moderna dal personale sanitario della Asl Roma 1. “In questo modo andremo incontro a chi ancora non ha fatto il vaccino per varie motivazioni o a chi ha ancora dei dubbi- ha commentato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti -. Vogliamo rendere il calcio lo strumento per difendere la nostra vita e quella degli altri”.

TRUFFE AI DANNI OPERATORI ENOGASTRONOMICI, CINQUE ARRESTI

Usavano account falsi per ordinare prodotti alimentari spacciandosi per società operanti nel settore enogastronomico. Ordini insoluti alle spalle delle società vittime della truffa che la banda faceva arrivare in alcuni garage presi in affitto alla stazione Tiburtina. La merce, ordinata grazie al raggiro, una volta stoccata veniva quindi immessa in un mercato parallelo capace di far incassare al gruppo 100mila euro in 9 mesi. È la ‘Mandrakata’, questo il nome dell’operazione coordinata dalla Procura di Roma con i Carabinieri che hanno così sgominato la banda, arrestando cinque persone. Per tutti c’è l’ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata alle truffe e sostituzione di persona.