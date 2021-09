Asl di Brindisi sospende 16 operatori sanitari ‘no vax’

BARI – Sono 38 gli operatori sanitari della Asl di Brindisi che hanno prodotto certificazione della avvenuta vaccinazione e 13 quelli che hanno presentato documentazione medica per esenzione che sarà valutata da una commissione. Lo rende noto l’azienda sanitaria locale spiegando che sono salite a 43 le lettere di invito a vaccinarsi rivolte agli operatori sanitari non ancora immunizzati e che non hanno motivato la mancata vaccinazione: 16 gli operatori sanitari dipendenti della Asl che sono stati sospesi.