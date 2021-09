I giovani per Roma, Colalongo: “Ecco la mia idea di città”

ROMA – Quali sono le proposte, le idee e le soluzioni dei giovani che si candidano in politica? C’è una nuova generazione che vuole riprendersi voce e spazi a Roma. DireGiovani ha incontrato quattro di loro, ognuno appartenente a un diverso schieramento, per conoscere da vicino priorità, obiettivi e visioni. Ventenne, studente in Giurisprudenza e animatore di un’associazione culturale che ha come obiettivo quello di combattere il disagio giovanile, Jacopo Colalongo è candidato all’Assemblea capitolina per la Lista civica Virginia Raggi. Alla prima esperienza in politica, Jacopo è entrato in contatto con le istituzioni facendo cittadinanza attiva. Tra le sue priorità ci sono le politiche giovanili.

Ecco le cinque proposte del giovane candidato: portare la voce dei giovani nel Consiglio comunale, creare omogeneità tra le opportunità per i giovani del centro e quelli di periferia, dare vita a un organo consultivo composto da giovani sia comunale che municipale, far nascere poli socio-culturali e sportivi come luoghi di aggregazione (almeno uno in ogni municipio) e continuare con la riqualificazione ambientale e la rigenerazione urbana delle periferie.