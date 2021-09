Toti: “No vax terrapiattisti contro il 5G? Problemi loro”

GENOVA – “Se c’è qualcuno che è convinto che dalle torri del 5G le multinazionali irradino il covid per poi sterilizzarlo col vaccino e tenerci tutti schiavi di un microchip in una Terra piatta, è un problema loro e non è un problema nostro”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, tornando sulla protesta no vax e no pass di ieri a Genova sotto la sede dell’ordine dei medici, dopo il primo procedimento disciplinare attivato contro un professionista.

“Una spaccatura nella società c’è, ma tra il 95% delle persone sane e senzienti da una parte e il 5% scarso dall’altra, con varie sfumature di follia– prosegue il governatore- c’è una grande maggioranza delle persone che si è vaccinata, sta correndo a vaccinarsi, attende con ansia la terza dose, manda i figli a scuola, torna a lavorare, vuole lavorare in posti sicuri”.

LEGGI ANCHE: Vaccino, Speranza: “Pugno duro contro violenza ‘No Vax’, se serve sì all’obbligo”