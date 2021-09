Il vicepresidente del Suriname esordisce in un match internazionale a 60 anni

(Foto da Twitter)

ROMA – Ronnie Brunswijk ha stabilito un record con il suo esordio in un match di calcio internazionale a 60 anni. Ma non stiamo parlando di un giocatore qualsiasi: Brunswijk è il vicepresidente del Suriname, nonché proprietario dell’Inter Moengotapoe, con cui ha disputato 54 minuti della partita di andata degli ottavi di finale della Concacaf League persa 6-0 contro gli honduregni dell’Olimpia. Maglia numero 61, come il suo anno di nasciata, Brunswijk è sceso in campo indossando la fascia da capitano e ha giocato insieme al figlio Damian. Nella gara di ritorno in Honduras Brunswijk non ci sarà, perché ricercato dall’Interpol per reati legati al traffico di droga.