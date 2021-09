A Roma notte di fuoco: incendiati 6 cassonetti e 12 scooter

ROMA – È stata una notte di fuoco a Roma, iniziata verso le 1.10 con l’incendio di un cassonetto a Circonvallazione Ostiense vicino alla sede del quotidiano ‘la Repubblica’. Sul posto sono intervenuti delle pattuglie della polizia di Stato e i vigili del fuoco. L’incendio, nonostante non sia stato trovato del liquido infiammabile, sembra essersi scatenato per cause dolose. Di lì a poco un altro incendio, in zona Garbatella, tra Piazza San Giovanni Da Lucca e via Padre Semeria dove sono stati incendiati – anche qui le cause sembrano dolose – un cassonetto dell’immondizia e 12 scooter; 6 sono stati totalmente distrutti. Alle 2.20, zona San Giovanni, nuovo incendio doloso e altri 4 cassonetti in fiamme, uno in via Etruria, uno in via Albenga, uno in via Albalonga e uno in via Imera.