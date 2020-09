Friends compie 26 anni, in attesa della reunion la serie torna in tv

ROMA – Friends oggi compie 26 anni e torna in tv. Era infatti il 22 settembre 1994 quando negli Usa, sulla NBC, andava in onda la prima puntata di quella che sarebbe diventata una delle sitcom più amate di tutti i tempi: protagonisti sei amici che vivono al centro di Manhattan e la loro amicizia. L’ultima puntata andò in onda nel 2004, tra la commozione generale, tenendo incollati allo schermo circa 50 milioni di spettatori solo negli Stati Uniti. In attesa dell’annunciata reunion, le cui riprese sono state posticipate a causa dell’emergenza Covid, i tanti fan di Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Joey e Ross potranno consolarsi rivivendo le loro divertenti avventure su Italia 1, a partire dal 21 settembre. L’appuntamento è ogni giorno, alle 17.35, con una puntata della serie che per 10 anni ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo.

