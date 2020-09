Zingaretti: “Vittoria di squadra, si apre la stagione delle riforme”

ROMA – “Noi siamo i vincitori. Non amo l’io anche quando vinco. Si vince solo se c’e’ una squadra e ora dobbiamo continuare cosi'”. Cosi’ Nicola Zingaretti, segretario del Pd, su Rai Radio1 al Giornale radio delle 8.

Un commento anche su possibili rimpianti dalle mancate alleanze in tutti i territori. “Un po’ si’. Non ovunque ci si e’ riusciti e un po’ questo lo abbiamo pagato perche’ la destra invece era unita ovunque”.

Alla domanda ‘Recovery fund, Mes, lavoro, scuola: sono le priorita’ che ha indicato al Governo. Non chiede un rimpasto ma forse vuole dettare l’agenda’, il Segretario del Pd ha risposto: “Questa e’ un’agenda che il governo si e’ dato. E’ stata la squadra di governo che ha vinto in Europa la battaglia per avere centinaia di miliardi e ora sara’ questo governo a realizzarli”.

Infine un commento al video di Vasco Rossi ‘Sono ancora qui‘ che starebbe girando nelle chat dei parlamentari dem in queste ore: “Non ho visto il video. Me lo hanno raccontato ma credo che in questi momenti si scherzi e si giochi perche’ ci sono state ore e momenti di tensione. Pero’ io sono anche molto contento di come il Pd ha affrontato il passaggio del Referendum. Questa e’ la piu’ bella conquista del Pd: avere idee diverse ma non per questo dividersi o lacerarsi“.