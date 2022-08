Mourinho: “Una merda chi incolpa Felix Gyan per l’infortunio di Wijnaldum”

(Foto dal profilo Instagram di Josè Mourinho)

ROMA – José Mourinho fa argine. Il terribile infortunio occorso in allenamento al nuovo arrivato Georginio Wijnaldum, che ha subito la frattura della tibia e dovrà stare fermo a lungo, ha scosso la Roma, che oggi scende in campo per la seconda di campionato contro la Cremonese. “A volte il calcio può essere una merda – scrive il tecnico giallorosso su Instagram – In sole due settimane, Gini è diventato uno di noi grazie alle sue qualità umane (le sue qualità calcistiche le conoscevamo già. Purtroppo, in una circostanza molto sfortunata ha subito un grave infortunio che lo terrà lontano dai campi a lungo“.

MOURINHO DIFENDE FELIX DOPO L’INFORTUNIO DI WIJNALDUM

Lo Special One passa poi a difendere il giovane Felix Gyan dalle voci secondo cui sarebbe in parte responsabile dello scontro di gioco. “A volte non è solo il calcio ad essere una merda, anche le persone anche possono esserlo – prosegue Mou – Coloro che hanno dato il via alle voci secondo cui un ragazzo eccezionale come Felix potrebbe essere responsabile di quello che è successo fanno davvero schifo. Stiamo tutti insieme stasera: cantiamo per la Roma, per Wijnaldum e per Felix”.

