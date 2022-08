Anthony Fauci si dimette da consigliere medico della Casa Bianca

ROMA – Il dottor Anthony Fauci ha annunciato le proprie dimissioni, a dicembre prossimo, da consigliere medico della Casa Bianca. La decisione comprende l’uscita di scena anche dalla direzione del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid), l’Istituto nazionale di allergie e malattie infettive degli Stati Uniti, che l’immunologo ha guidato per 38 anni.

Consigliere di sette presidenti degli Stati Uniti, Fauci, 81 anni, ha lavorato per oltre 50 al National Institutes of Health (Nih). Fauci, il cui nome è legato a doppio filo al Covid-19 e al ruolo di primo piano nella lotta alla pandemia, ha spiegato di voler “perseguire il prossimo capitolo della sua carriera”.

