L’Aquila si prepara alla visita del Papa per la Perdonanza. Il sindaco: “Sforzo immane”

Di Marianna Gianforte

L’AQUILA – Domenica 28 agosto Papa Francesco sarà all’Aquila per l’apertura della Porta Santa della Perdonanza Celestiniana. “Uno sforzo immane che siamo felici di sostenere – commenta il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi – La visita del Papa è un evento storico per la nostra città, soprattutto se calata nel contesto generale delle azioni del Pontefice, che saluterà i familiari delle vittime del terremoto del 6 aprile 2009, entrerà nel Duomo danneggiato dal terremoto di 13 anni fa e aprirà la Porta Santa della basilica di Collemaggio, dando il via all’indulgenza celestiniana”.

Il primo cittadino abruzzese prosegue: “Per la sua presenza in città abbiamo sostenuto e sosterremo ancora uno sforzo immane. Ma siamo felici dei sacrifici che stiamo facendo e che faremo perché vogliamo che Papa Francesco si senta come a casa sua e siamo onoratissimi della sua presenza”. Il sindaco Biondi ringrazia l’arcivescovo dell’Aquila Giuseppe Petrocchi “per aver reso possibile questo straordinario dono al territorio aquilano“, ma anche la prefettura, la questura, le forze dell’ordine e di soccorso, i volontari, l’Asl, gli addetti alla sicurezza e tutta la struttura comunale.

L’ORGANIZZAZIONE DELLA PERDONANZA

Circa 750 donne e uomini del Comune e delle istituzioni e associazioni, che con esso collaborano, sono in prima linea per la parte organizzativa di competenza dell’ente e lo saranno il 28 agosto. 52 operatori sanitari, 44 addetti antincendi, 152 per il servizio di safety and security, 324 volontari di protezione civile, cui vanno aggiunti i circa 180 dipendenti comunali che sono a lavoro da tempo (e molti di questi lo saranno anche domenica prossimo) per allestire strutture e servizi necessari per la visita del Papa.

Dieci parcheggi per oltre 2.700 posti auto, un servizio speciale di bus navetta con 10 mezzi riservati esclusivamente all’evento, quasi 450 persone impiegate per le attività sanitarie e di sicurezza. Queste alcune cifre relative all’impegno del Comune in occasione della visita pastorale di Papa Francesco, in programma all’Aquila per il 28 agosto. Per la prima volta in 728 anni (cioè da quando Celestino V l’ha istituita), l’indulgenza plenaria annuale sarà indetta da un Pontefice; Papa Bergoglio aprirà la Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio la mattina di domenica prossima. Ingente l’organizzazione “per accogliere il Santo Padre nel modo migliore possibile e per garantirgli la massima sicurezza da parte delle amministrazioni pubbliche coinvolte”, conclude il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi.

