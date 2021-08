ROMA – Sono 5.923 i nuovi casi di covid in Italia per 175.539 test tra molecolari e antigenici e 23 decessi. Il tasso di positività è al 3,3%. Ieri i casi erano stati 7.470 per 255.218 tamponi e 45 morti.

Sono 472 le terapie intensive in Italia per Covid, 6 in più rispetto a ieri. Ammontano a 3.767 i ricoveri ordionari, 34 in più nelle ultime 24 ore.