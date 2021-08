Galles, giocatore di rugby muore in campo dopo arresto cardiaco

ROMA – Dramma nel rugby britannico. Il flanker Alex Evans, 31 anni, giocatore del Cwmllynfell, ha avuto un malore durante una partita, prima di collassare appena uscito dal campo. Secondo i media britannici, ha subito un arresto cardiaco: nonostante i tentativi di rianimarlo con un defibrillatore sul posto, non si è più ripreso ed è morto.

Sul posto, infatti, rapidamente sono arrivate due ambulanze ed un mezzo medico ulteriore del servizio di trasferimento di emergenza. Il segretario del club di Evans ha detto che il giocatore si è sentito male durante la partita e ha lasciato il campo, prima di collassare. Il Cwmllynfell, club gallese affiliato con i più titolati Ospreys, milita nel campionato WRU Division Three West A e la partita era contro il Crynant. Soprannominato ‘Jew’, ha lasciato un vuoto nella sua squadra.

Sul profilo ufficiale del club è apparso un post per ricordarlo: “Non ci sono parole per descrivere quello che è successo. Abbiamo perso un fratello”. Sui social anche il ricordo del capitano della squadra, Chris Balfe: “Abbiamo perso uno dei ragazzi che incarnavano perfettamente quello che è il Cwmllynfell RFC. Una persona ferocemente leale che ha dato tutto sul terreno di gioco e nella vita. Per me, Alex riassume quello che è il rugby”.

Il cordoglio anche dalla Federazione gallese, che ha presentato le proprie condoglianze alla famiglia e ai parenti di Alex Evans. “Mi ricorderò di lui – lo ricorderemo tutti – con il sorriso che aveva- ha detto ancora il segretario Gareth Evans- Aveva sempre un sorriso sul viso, qualunque cosa facesse, che lavorasse, giocasse a rugby o si allenasse”.