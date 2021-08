Calcio, Nainggolan positivo all’alcoltest: patente ritirata in Belgio

ROMA – Disavventura per Radja Nainggolan, da poche settimane tornato in Belgio, dove giocherà con l’Anversa. Il centrocampista, infatti, secondo la stampa locale, è stato fermato nella notte tra sabato e domenica, erano le 4 circa: con la sua auto andava ad alta velocità, ad oltre 100 km orari, e, sottoposto all’alcoltest, è risultato positivo, con un tasso alcolemico leggermente sopra il consentito. La disavventura non gli causerà particolari conseguenze con il club, visto che la squadra osservava un turno di riposo, ma intanto la patente gli è stata revocata per 15 giorni.