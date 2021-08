Stragi, familiare vittime: “Franceschini ci sbatte la porta in faccia, nomina De Pasquale vulnus intollerabile”

ROMA – “Il ministro Dario Franceschini ha mandato una dichiarazione, quasi garbata, che sbatte la porta in faccia alle associazioni e alle tante donne e uomini di cultura che si sono associati alle nostre preoccupazioni. Questo dimostra che le associazioni avevano e hanno timori fondati. Ritengo che non si possa dare un incarico del genere a chi ha avallato l’elogio del fondatore di Ordine Nuovo, organizzazione implicata in 2 stragi e in diversi omicidi“. Così in una nota congiunta i presidenti delle associazioni, vittime Piazza Fontana Carlo Arnoldi, Caduti di Piazza della Loggia Manlio Milani, familiari strage di Bologna, Paolo Bolognesi.

“Il momento è particolarmente delicato e ci sono enormi possibilità di passi importantissimi verso la completa verità sulle stragi e su tutta la cosiddetta strategia della tensione. La nomina di De Pasquale a sovrintendente dell’Archivio di Stato è un vulnus intollerabile, una operazione che sembra serva a tranquillizzare quegli apparati che ancora oggi hanno paura della verità. Noi non solo vigileremo ma non ci fermeremo qui”, conclude la nota.

