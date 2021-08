Aosta ospiterà conferenza nazionale Fondazioni di comunità

AOSTA – Il 23 e il 24 settembre prossimi Aosta ospiterà la quarta edizione della conferenza nazionale delle Fondazioni di comunità, organizzata dall’associazione italiana delle Fondazioni ed Enti Filantropici (Assifero). Ospite della Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta, l’evento riunirà i maggiori rappresentanti delle fondazioni di comunità italiane, coloro che le supportano e i portatori d’interesse verso il mondo della filantropia comunitaria.

Il programma, ancora in fase di definizione, prevede una serie di incontri, conferenze interattive e tavoli di lavoro dedicati a specifiche tematiche. Le Fondazioni di comunità costituiscono sui territori “piattaforme fondamentali” utili nel “mettere in rete istituzioni locali e organizzazioni del terzo settore per affrontare le sfide complesse, sociali, economiche e culturali che caratterizzano la nostra attualità”, scrive la Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta in una nota. Nel perseverare in questo intento, “le due giornate- spiega il presidente Pietro Passerin d’Entrèves- sono organizzate con l’obiettivo di promuovere le interazioni, la circolarità delle informazioni, lo scambio di conoscenze, relazioni di fiducia e partenariati, la costruzione di capacità individuali e collettive e alterneranno momenti di workshop, sessioni per addetti ai lavori e sessioni pubbliche”.