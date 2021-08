Afghanistan, ancora caos all’aeroporto di Kabul. Prosegue operazione umanitaria, martedì vertice G7

ROMA – E’ caos a Kabul, dove sono almeno sette i cittadini afghani che hanno perso la vita mentre cercavano di entrare nell’aeroporto per mettersi in fuga dal paese nelle ultime ore. Lo riporta un comunicato della difesa britannico. Secondo fonti della Nato, sarebbero venti i civili che questa settimana hanno perso la vita nello scalo della capitale afghana.

Le “condizioni sul terreno rimangono estremamente impegnative, ma stiamo facendo tutto il possibile per gestire la situazione nel modo più sicuro possibile”, recita il comunicato del ministero.

Il presidente Usa Biden ha intanto annunciato la volontà di coinvolgere anche le compagnie aeree civili per incrementare i voli per l’evacuazione dei civili afghani.

“Giorni senza sosta per le Forze Armate impegnate in Afghanistan in una straordinaria operazione umanitaria di evacuazione. A loro il mio grazie personale e di tutto il governo. Un lavoro intenso, svolto in collaborazione tra Difesa, Esteri, Interni e Presidenza del Consiglio”. Così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, su twitter.

“Martedì convocherò i leader del G7 per colloqui urgenti sulla situazione in Afghanistan. È fondamentale che la comunità internazionale collabori per garantire evacuazioni sicure, prevenire una crisi umanitaria e sostenere il popolo afghano per assicurarsi i guadagni degli ultimi 20 anni”. Lo annuncia il premier inglese Boris Johnson su twitter.