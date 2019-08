Di Stefano (M5s): “Niente veti dal Pd, se non ci stanno arrivederci e grazie”

ROMA – “Non accettiamo i veti del Pd. Non si può dire o questi 5 punti o niente, o senza Conte o niente. E’ il Movimento 5 stelle che detterà le sue regole del gioco. Se Zingaretti continuerà a mettere degli aut aut fa del male agli italiani”. Lo dice Manlio Di Stefano del M5s ai microfoni di Rainews24. “I 5 punti di Zingaretti sono vaghi come quelli che ci propose Bersani, noi cerchiamo un programma solido. Se il Pd non ci sta arrivederci e grazie e andiamo a votare”, conclude.

DI STEFANO (M5S): DIALOGO CON PD PASSA PER NUOVO CONTRATTO

L’intesa con il Pd passa per un nuovo “contratto di governo, su questo dialogheremo. Non basta dire in modo vago di voler affrontare i flussi migratori, noi vogliamo scrivere come li vogliamo affrontare, questo interessa agli italiani”. Lo dice Manlio Di Stefano del M5s ai microfoni di Rainews24.