VIDEO | Seconda giornata di Energia Popolare, Prodi: “Alleanze siano fondate su un’idea condivisa d’Italia”

BOLOGNA – Seconda giornata a Cesena per la convention di Energia Popolare, l’area politica che fa riferimento al presidente Dem Stefano Bonaccini. Ieri sul palco si sono alternati, tra gli altri l’ex parlamentare Stefania Pezzopane, l’ex sindaco di Bologna Virginio Merola e Piero Fassino, dirigente di lungo corso ed ex segretario del Pd.

STANDING OVATION PER ROMANO PRODI

Oggi alle 11 all’assemblea è arrivato il presidente Romano Prodi e tutti si sono alzati in piedi ad applaudirlo. Prodi, con a fianco il presidente Stefano Bonaccini, ha salutato i tanti presenti e si è seduto in prima fila ad ascoltare gli interventi. Alla fine del suo intervento c’è stata una seconda standing ovation. E’ stato lo stesso Prodi, commosso, dopo qualche minuto a chiedere di smettere.

PD. PRODI: OK COMPROMESSO MA SOLO COMPROMESSI SFASCIANO L’ANIMA

“Grazie per l’affetto con cui mi avete ricevuto. E’ stato un invito gradito dopo tanti anni che non parlavo piu nel Pd. E’ una giornata per me importante e sono contento che sia qui in Romagna”, dice Romano Prodi intervenendo all’assemblea di Energia Popolare, l’area politica che fa riferimento a Stefano Bonaccini.

“Abbiamo avuto continui compromessi, il compromesso va bene ma quando ci sono solo compromessi si sfascia l’anima del Paese. Abbiamo smesso di riflettere sull’idea di Paese che vogliamo costruire. Non sono contrario alle alleanze ma fondate sull’idea condivisa dell’Italia e del futuro. Populismo non è evento occasionale ma è il rifugio di un popolo che non trova casa, e devo dire che non lo ha trovata neppure nel Pd. Questo deve obbligarci a costruire un rapporto, per costruire la casa degli italiani. Penso come voi che il Pd sia l’unico partito in grado di indicare progetti e percorsi per la gente e non solo alla convenienza del momento”.

PRODI: UNIONE SBANDATA, LO DICO CON TRISTEZZA

“Abbiamo una Unione europea sbandata, lo dico con la massima tristezza. Abbiamo fortunatamente una forte alleanza con gli Stati Uniti ma abbiamo difficoltà a interpretare questa alleanza con una nostra politica unitaria”.

“Di fronte- spiega Prodi- abbiamo tre ipotesi: diventare una potenza mondiale, cosa che non vedo; oppure comportarci come vassalli, alleati che non contano nulla; invece la terza via è essere un alleato fedele ma capace di avere una politica unitaria per difendere propri obiettivi e interessi”.

PRODI: LA CINA STA CAMBIANDO LA FACCIA DEL MONDO, ORA SFIDA LE DEMOCRAZIE

“La Cina ha una politica estera determinata, va a trovare lo cose che gli servono. E’ una politica che sta cambiando la faccia del mondo”, dice Romano Prodi all’assemblea di Energia Popolare, a Cesena. “Quando incontravo i leader cinesi- ricorda Prodi- c’era un rispetto e ammirazione per la democrazia. Da quando c’è Xi si è passati dal rispetto alla sfida, una sfida molto più globale. In questa grande sfida alla democrazia ha avuto proseliti dappertutto, come le Filippine e la Russia”.

PRODI: CINESI COME I SICILIANI, QUANDO STANNO ZITTI DISSENTONO

“Il ragazzo Kissinger, che oggi ha 100 anni, ricordo una mangiata storica con lui qui in Romagna, ha detto che far unire Cina e Russia è una cosa fessa… alla Cina serve l’alleanza con la Russia ma anche la Cina non condivide la folle guerra che Putin ha iniziato… in tante occasione la Cina è stata in silenzio, a questo proposito voglio ricordare che i cinesi sono come i nostri siciliani, quando stanno zitti dissentono”. Abbiamo “una forte alleanza con gli Stati Uniti e un’Europa sbandata: di fronte a noi tre ipotesi, Europa potenza mondiale, non penso, vassalli che non contano, oppure alleato fedele ma anche attento a difendere i propri interessi”.

PRODI: È TORNATA LA PAURA DEI MIGRANTI MA IN ITALIA NON FACCIAMO NULLA

“Con l’aumento degli sbarchi è tornata la paura, l’Europa deve muoversi ma noi non affrontiamo problema in Italia. Abbiamo bisogno di forza lavoro e oggi lo ammettiamo, ma non facciamo nulla per trasformarli in forza lavoro, li lasciamo allo sbando… non può avere permesso neppure chi si laurea in Italia… Il riformismo si fa con queste battaglie concrete”.

PRODI: RIAPRIRE IL DIBATTITO SUL SERVIZIO CIVILE OBBLIGATORIO

“Se tutti piangono sul degrado dello spirito collettivo, le difficoltà di far capire ai giovani i problemi della società, perché non riaprire il dibattito sul servizio civile obbligatorio?”.

DA BONACCINI “BENTORNATO” A ZAKI E STOCCATA A CENTRODESTRA

“Saluto Patrick Zaki, che abbracceremo nei prossimi giorni a Bologna: bentornato Patrick”. Esordisce così, nel suo intervento conclusivo della convention di Energia Popolare a Cesena, il presidente della Regione Emilia-Romagna e del Pd Stefano Bonaccini. Sul punto, però, il governatore emiliano-romagnolo non risparmia una stoccata alla maggioranza di centrodestra. “Io- dice- ho ringraziato il Governo, perché era doveroso farlo”, per quanto fatto per ottenere la liberazione del ricercatore egiziano dell’Università di Bologna, “ma sono rimasto colpito- aggiunge- dalle ovazioni a Patrick da parte della destra, come se ci fosse da schierarsi, mentre molti di quei parlamentari non li avevo mai visti nelle manifestazioni che abbiamo fatto in questi anni per la libertà di Patrick”.

BONACCINI: GRAZIE ROMANO… DOPO DI TE NON HA VINTO NESSUNO

“Grazie Romano non ti abbiamo chiamato solo come padre nobile ma anche perché dopo di te non ha vinto nessuno, perché ci hai insegnato che bisogna allargare, uscire dall’area ombelicale in cui il Pd è stato per troppo tempo. Tocca a noi chiamare le tante energie che ci sono fuori, i partiti sono strumenti che permettono ai cittadini di partecipare alla vita democratica“.

BONACCINI: TRANSIZIONE ECOLOGICA NECESSARIA MA SERVONO RISORSE

“La transazione ecologica non è utile, è necessaria, ma serve un’alleanza democratica che porti la maggioranza delle persone a sostenerla. Servono risorse, perché senza risorse poi nascono quelle contraddizioni che vediamo in Germania con la crescita dell’estrema destra o in Olanda con il partito dei contadini che dal nulla diventano decisivi”.

BONACCINI: CARI M5S E TERZO POLO SENZA NOI DESTRA NON SI BATTE

“Ho partecipato anch’io a tante manifestazioni organizzate da altri, è tempo che sia il Pd ad organizzare anche le manifestazioni”. Quanto agli accordi politici “non possiamo stabilire o dar vita ad alleanze solo perché tocca a noi che siamo più grandi… no, ma M5S e Terzo Polo devono sapere che se vogliamo battere la destra senza il Pd, cari M5S e Terzo Polo, non andrete da nessuna parte“.

PER BONACCINI IL GOVERNO SMANTELLA LA SANITA’ PUBBLICA: NON LO PERMETTEREMO

Questo Governo punta a smantellare la sanità pubblica a favore di quella privata “non lo possiamo permettere, per questo voglio che il Pd si mobili, organizzi manifestazioni in ogni luogo”.

DELRIO: PARTITO COME SPAZIO DI LIBERTÀ

“La presenza di Romano Prodi a questa assemblea di Energia Popolare è importantissima” dice Graziano Delrio intervenendo all’assemblea di Energia Popolare in corso a Cesena. “Tutti noi veniamo da esperienze diverse, diverse radici, ma se siamo tutti qui nel Pd è per un pensiero di libertà, il Pd deve essere uno spazio di libertà”. Poi Delrio ricorda la giornata di ieri a Camaldoli, in memoria di quanto accaduto nel ’43: “momento drammatico, la guerra, i bombardamenti, Mussolini destituito… C’era poco spazio per la speranza, eppure lì si riunirono intellettuali, in quel caso cattolici per decidere del futuro, ecco quello che ci serve, costruire un’area che crei pensieri lunghi. Nessuno mina l’autorità della segretaria Schlein, lei rappresenta tutti, è il capocordata… Ma se da sotto qualcuno la avvisa di un pericolo fa bene, perché se il capocordata va giù trascina tutti, il partito deve discutere, deve includere, deve ascoltare soprattutto i bisogni della gente”.

CUPERLO: BASTA FALSA UNITÀ

“Se 100 dirigenti entrano in una riunione e alla fine escono con le stesse idee che avevano quando sono entrati allora quella discussione non è servita a niente, come non serve a nulla alzare poi la delega e approvare tutto all’unanimità”. Molto applaudito l’intervento di Gianni Cuperlo intervenuto all’assemblea di Energia Popolare su invito del presidente Dem, Stefano Bonaccini.

Cuperlo ha attaccato la destra al Governo “che tifa per Vox in Spagna, sta con la Polonia e l’Ungheria, che dice: ‘governiamo perché lo hanno deciso gli italiani’. Falso, lo ha deciso il 25 per cento degli italiani e noi dobbiamo parlare agli altri tre quarti. Questa destra cancella il dolore, fino a un anno fa nei tg si parlava degli sbarchi ora non più, sono spariti. Questa destra che non accetta le domande dei giornalisti”.

Per questo insiste Cuperlo, il Pd potrà tornare centrale se insisterà su alcune priorità: “Bisogna unire, superare le divisioni creando legami, solo così potremo battere la destra che invece punta sui privilegi, che considera le persone solo come pedine di una scacchiera. Va scritto un nuovo racconto, va fatto fuori dai palazzi, nel paese. Si può tornare a vincere, e ringrazio Romano Prodi che con l’Ulivo ha cambiato il paese”. Quanto alla segretaria Schlein, Cuperlo non è d’accordo con chi dice “dobbiamo aiutarla, c’è un che di paternalismo… tocca a lei, ora rappresenta tutti e tutte e non deve avere paura del pluralismo; a voi di Energia Popolare dico di farla una corrente e riempitela di idee e proposte contro la pigrizia, per arrivare a costruire una vera unità”.

FURLAN: A CESENA PERCHÉ IL LAVORO TORNI CENTRALE

“A Cesena con le amiche e gli amici di energia popolare abbiamo messo al centro il lavoro e la sua dignità. Dall’Europa del fiscal compact a quella del Pnrr viene un’occasione irripetibile di crescita economica sociale culturale. Non possiamo permettere alla maggioranza di governo di sprecarla”, dice la senatrice del Pd Annamaria Furlan.

“Il lavoro- prosegue Furlan- è fondamento della nostra Carta costituzionale, non può continuare ad essere povero e precario ed è dalla centralità del lavoro che deve ripartire il Pd. Togliere dalla precarietà lavorativa i nostri giovani, accompagnare le trasformazioni tecnologiche con forti processi di formazione che rendano protagonisti i lavoratori, creare sinergie importanti tra scuola, università, ricerca, impresa e territorio, investire sull’occupazione femminile e giovanile, accogliere i migranti riconoscendoli come risorsa necessaria alla nostra economia, dare dignità ai salari rafforzando la contrattazione, definendo il salario minimo e attuando la partecipazione dei lavoratori, riformare il fisco a favore del lavoro sono gli obiettivi per cui vale davvero la pena di batterci sino in fondo”.