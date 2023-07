Alla convention di Energia Popolare l’area Bonaccini alza la voce: “Gli iscritti al Pd votino il programma”

BOLOGNA – Giovani e meno giovani, amministratori di piccoli e grandi municipi, imprenditori, politici nazionali e regionali e comunali. Ieri a Cesena il presidente dem, Stefano Bonaccini, ha chiamato a raccolta la sua area politica. Nelle diverse aree di lavoro, con cui è partita questa prima giornata, si discute di tutti i principali problemi che stanno davanti al Pd nell’era del Governo Meloni.

“Fatemi dire grazie. Un grande abbraccio a tutti i compagni e le compagne, gli amici e le amiche di Cesena per questa accoglienza. E soprattutto grazie a tutti i romagnoli per come stanno reagendo a questa drammatica alluvione. Qui il colpo d’occhio è bellissimo: avevamo stimato 150-200 persone presenti, ma siete il doppio. È confortante: vuol dire che l’idea che avevamo avuto in tanti con Energia Popolare, tra gli iscritti prima e gli elettori poi, aveva bisogno di un cammino che riprendesse”. Che riprendesse “non in contrapposizione a qualcuno o qualcuna, ma perché un grande partito, se vuole definirsi tale, deve essere plurale”. Sono le parole con cui il presidente della Regione Emilia-Romagna e del Pd, ha aperto ieri la due giorni di convention di Energia Popolare a Cesena.

Rilanciando quindi il movimento che lo aveva sostenuto alle primarie del Pd di febbraio, vinte alla fine da Elly Schlein, scandisce Bonaccini prima di lasciare la parole per un saluto al sindaco Enzo Lattuca: “Noi- continua il governatore- vogliamo che le idee riformiste vivano dentro al Partito democratico, per fare un partito sempre più grande, che abbia l’ambizione di costruire un centrosinistra che diventi alternativa di Governo davvero, domani”.

Oggi sono previsti gli interventi della segretaria Elly Schlein, del professor Romano Prodi e di Stefano Bonaccini a chiusura della due giorni di confronto, iniziata ieri.

ENERGIA POPOLARE, I TEMI AL CENTRO DELLA PRIMA GIORNATA

Soprattutto nella discussione su Democrazia, Partiti e Istituzioni sono arrivati alcuni spunti molto interessanti. Come dall’imprenditore che viene dal partito socialista e considera le correnti ‘mortali’, che si interroga “se ci si può chiamare compagni” e che sprona tutti a costruire un partito che punti a vincere: “A me non frega nulla- dice- di essere il miglior perdente, io voglio vincere“.

Poi c’è l’ex parlamentare Stefania Pezzopane che mette il dito nella piaga: “Abbiamo avuto un esito binario, con gli iscritti che volevano Bonaccini e il secondo turno delle primarie aperte che ha scelto Schlein”.

Viene a galla tutto. C’è anche l’esponente che segnala “un problema di democrazia, di come si decide di cambiare il presidente della Fondazione Dem, di sostituire Cuperlo con Zingaretti. Dove si è deciso?”. Il problema, gira che ti rigira, è sempre questo: bisogna puntare a ricostruire un partito degli iscritti o basta la comunicazione gestita in un certo modo?

Virginio Merola, ex sindaco di Bologna, ci va giù duro: “Ora bisogna aprire una discussione vera e convocare un assemblea programmatica. Lì porteremo le nostre proposte e poi quel programma va approvato dagli iscritti, gli iscritti devono votare. Non vorrei che proprio il popolo degli iscritti diventi una sorta di bad company”.

Un grande partito, dice nel suo breve saluto Bonaccini, “se vuole essere grande deve essere plurale. Facciamo in modo che questa Energia popolare si traduca in grande energia democratica per il Pd”. Tornando al discorso dell’ex sindaco di Bologna, Merola si sofferma anche sul come attrezzare un partito che deve rapportarsi “con un 58% di cittadini italiani che vive solo di rendita, non lavora o lavora in nero”. Di qui si passa a contrastare la riforma fiscale del Governo Meloni che punta a disgregare ancor di più il Paese in senso corporativo. Interviene anche l’amministratrice che riveste “un doppio ruolo: sono al governo a Bologna col centrosinistra e all’opposizione in un piccolo Comune alle porte di Bologna dove ha vinto Fratelli d’Italia. Il Pd deve tornare a fare politica nelle periferie, lì i cittadini non capiscono le nostre parole, non ci considerano, e lì vince il centrodestra. A Bologna i giovani vanno a votare per Elly Schlein, nei piccoli Comuni i giovani sono indifferenti alla politica”.

Tocca a Piero Fassino, dirigente di lungo corso ed ex segretario di partito, spiegare che cosa si può fare per tornare al centro del dibattito politico. Intanto prendere atto che si è in presenza “di una forte inquietudine tra i cittadini italiani, una inquietudine che spiega i grandi spostamenti elettorali di questi ultimi anni. Quando c’è ansia, paura, il cittadino chiede alla politica una risposta immediata. Ma i tempi della politica sono più lenti di quelli della realtà. E allora quel cittadino appena può cambia interlocutore. Anche Meloni avrà presto gli stessi problemi che hanno avuto tutti gli altri, perché non si cambia l’Italia in due mesi”.

E’ tutta la politica in difficoltà e con questa i partiti. Prima la rappresentanza era forte perché si riferiva ad una società organizzata a livello che fa vivere la politica tra i cittadinidi massa. Ora è tutto saltato, ha detto ancora Fassino: “Ricordo che un governo Rumor cadde solo perché Cgil, Cisl e Uil minacciarono lo sciopero generale. Adesso? Anche se lo fanno non se ne accorge nessuno, c’è una crisi di rappresentanza che investe tutti, partiti e organizzazioni sociali”.

Da qui bisogna ripartire, chiude sul punto Fassino, ben sapendo “che nessuna politica vince senza un soggetto politico che quella politica fa vivere ogni giorno nella società. Noi oggi non abbiamo un partito che fa vivere la politica tra i cittadini”.

Tra gli altri temi emersi anche la riforma elettorale, perché bisogna creare un sistema che avvicini il candidato ai cittadini; giusta la battaglia per il salario minimo, contro l’autonomia differenziata di Calderoli su cui “la destra presto si spaccherà”. Quanto al terzo mandato chiesto da molti sindaci e altri amministratori, voci diverse ma un giovane sindaco fa presente che due mandati sono sufficienti “perché sennò si corre il rischio di trasformare la cosa pubblica in cosa propria. Quello che serve e mettere in campo una nuova classe dirigente pronta a dare il cambio”. Parole pesanti da Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, sulla necessità di tornare ad essere un partito garantista: “Basta con questa destra che attacca la magistratura, ma noi dobbiamo tornare a dire che si è colpevoli dopo il terzo grado di giudizio. Invece quanti dei nostri abbiamo abbandonato dopo il primo avviso? Siamo stati più giustizialisti con i nostri rispetto agli altri”.