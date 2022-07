Le azzurre del fioretto vincono l’oro ai Mondiali di scherma. Argento per la spada maschile

(Foto Bizzi Team)

ROMA – Arriva l’oro per l’Italia ai Mondiali di scherma in corso a Il Cairo, in Egitto. Il fioretto femminile azzurro torna sul tetto del mondo grazie alle stoccate di Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo, che hanno battuto 45-27 gli Stati Uniti come successo già nella finale per il bronzo dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Le azzurre non scendono dal podio iridato dal 2009 ed erano reduci dai due argenti di Wuxi 2018 e Budapest 2019.

ERRIGO: “CHE SODDISFAZIONE ESSERE TORNATE LE NUMERO UNO”

Oro europeo, primo posto del ranking internazionale e oro mondiale. La stagione delle fiorettiste italiane si chiude con la soddisfazione più grande del titolo iridato che ha fatto gioire le ragazze del ct Stefano Cerioni ed esultare tutta l’Italia per il primo oro ai Campionati Mondiali Cairo 2022. La ciliegina sulla torta di un momento splendido del fioretto femminile italiano, che torna a dominare in campo internazionale.

A trascinare la squadra come leader naturale è Arianna Errigo, fresca vincitrice dell’argento individuale. “Vincere è sempre bello, ma non è scontato essere favorite e poi riuscire a confermarsi – ha detto – Oggi siamo state molto brave e siamo contente. Siamo felici del nostro lavoro e una grande soddisfazione è essere tornate numero uno al mondo dopo un po’ di tempo e averlo dimostrato anche qui. Ci siamo dette che è un peccato che non c’è la Russia perché quando tiriamo così non abbiamo paura di nessuno“.

VOLPI: “ABBIAMO TROVATO LA PERFEZIONE CHE CERCAVAMO”

Vincere una medaglia d’oro “è una grande emozione – ha proseguito Alice Volpi – Da inizio stagione cerchiamo la perfezione come squadra ed oggi l’abbiamo davvero trovata. Abbiamo lavorato tanto quest’anno e i risultati si vedono soprattutto sulla squadra“. Nessuna paura da parte della new entry Martina Favaretto, che a 20 anni si prende il suo primo oro mondiale. “Ci vuole sempre grinta per affrontare le avversarie – ha spiegato- poi ci sono le mie compagne che mi caricano ed è più facile farla uscire. Sono felice di stare con loro, mi stanno aiutando molto”.

Un titolo cercato e voluto fortemente. “Ci eravamo preparate da casa – ha detto Francesca Palumbo -, ci eravamo dette di mettercela tutta per portare a casa questo titolo. Siamo rimaste unite, ci siamo allenate tantissimo, non era facile essendo arrivate da favorite, ma siamo state bravissime”.

L’ARGENTO NELLA SPADA DEL TEAM MASCHILE

L’Italia della scherma è medaglia d’argento nella spada maschile a squadre ai Mondiali in Egitto. A Il Cairo gli azzurri Federico Vismara, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli (con Gabriele Cimini) sono stati battuti 45-42 in finale dalla Francia dopo una gara tiratissima e combattuta e dopo essere stati in parità fino alla settima frazione.

