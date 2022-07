Formula 1, in Francia dominio Ferrari nelle prove libere. Sainz e Leclerc davanti a Verstappen

(Crediti foto: Ferrari)

ROMA – FP1 a Leclerc e FP2 a Sainz. La Ferrari comanda entrambe le sessioni delle prove libere del venerdì al Gran Premio di Francia, undicesima prova del Mondiale di F1. Lo spagnolo, che per ora cambiato la terza centralina e sconterà 10 posizioni in griglia, ha chiuso il giro più veloce in 1’33″527, con l’altra rossa di Leclerc a far doppietta virtuale staccata di 0,101.

Terza la Red Bull di Verstappen, con Perez parecchio in ritardo, addirittura undicesimo. Bene le Mercedes, con Russell quarto e Hamilton quinto. La Ferrari è lanciata verso la pole di domani con i crono migliori, anche se resta in bilico il destino di Sainz, che domani potrebbe sostituire tutta la Power Unit e partire quindi dal fondo della griglia.

